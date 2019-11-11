В Нижнем Тагиле пересмотрят маршруты общественного транспорта

Маршруты колёсного общественного транспорта в Нижнем Тагиле в ближайшее время будут пересмотрены. Об этом сегодня на совещании в мэрии заявили представители компаний-перевозчиков и профильные чиновники. По мнению транспортных организаций, из существующих 30 маршрутов, курсирующих по Ленинскому и Тагилстроевскому районам города, должно остаться не более 12 направлений, которые не будут дублировать друг друга.

Для того чтобы сделать маршрутную сеть оптимальной, необходимо провести мониторинг пассажиропотока, считают в мэрии. Перевозчики отметили, что с этого года во всех маршрутных автобусах будут установлены тахографы, которые должны следить за режимом труда и отдыха водителей.

«Водитель выехал в 6 утра, а у него рабочий день 10 часов. Он закончил работу в 16 часов, и всё, он больше не поедет. Любые нарушения этого режима наказываются штрафом для предприятия. Понятно, что никто в таком режиме работать не будет. Сейчас эти водители имеют определённый уровень зарплаты при работе по 15-16 часов в сутки, и они готовы за эти деньги работать. А если мы будем придерживаться 10-часового рабочего дня, то придётся нанимать ещё водителей, а у меня их и так не хватает. К тому же нужно будет и зарплату делить на двоих. И тогда за те деньги никто точно не пойдёт работать», — пояснил руководитель компании «СТК Строитель-Т» Антон Сащенко.

По мнению Сащенко, при создании новой городской маршрутной сети необходимо особое внимание уделить формированию финансовой составляющей контрактов на пассажирские перевозки, чтобы компенсировать компаниям возможные издержки.