Общество

Возможен ли «колумбайн» в школах Нижнего Тагила?

12.05.2021 18:32
Возможен ли «колумбайн» в школах Нижнего Тагила?

Вчера, 11 мая, в Казани 19-летний Ильназ Галявиев проник в гимназию № 175 и застрелил насмерть семь детей и двух взрослых, ещё 23 человека пострадали. Позже Владимир Путин распорядился ужесточить правила выдачи оружия, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил проверить безопасность во всех школах региона. 

В 2019 году в городе Кушве под Нижним Тагилом двое 16-летних подростков планировали устроить массовое убийство одноклассников в школе № 1 и Баранчинском электромеханическом техникуме. Но о готовящемся теракте узнали учителя, и трагедии удалось избежать.

Редакция АН «Между строк» решила узнать, возможно ли в Нижнем Тагиле повторение трагедии, как в школах и колледжах контролируют подростков и как уследить за ребёнком, чтобы он не пошёл по пути двух учеников американской школы «Колумбайн», устроивших массовое убийство одноклассников.

Какие меры безопасности принимают в школах и колледжах Нижнего Тагила для избежания теракта?

В конце ноября 2019 года в Свердловской области всех классных руководителей в школах обязали мониторить социальные сети своих учеников. По словам начальника отдела по делам несовершеннолетних Нижнего Тагила Татьяны Пинаевой, эта практика продолжается до сих пор: учителя и заместители директора по правовому воспитанию проверяют аккаунты детей на наличие подозрительных записей. Также полицейские проводят с родителями разговоры об опасности терактов.

«Мы стараемся эту тему в школах не затрагивать, чтобы интерес у детей не будоражить. Но с родителями мы говорим об этом, конечно. Педагоги в системе видеоконференции тоже говорят с родителями», рассказала Татьяна Пинаева АН «Между строк». 

По данным департамента информационной политики региона, в Свердловской области из областного и муниципальных бюджетов на охрану школ выделяется примерно 4 миллиарда рублей.

Мы пытались узнать, какие меры безопасности предпринимаются в учебных заведениях, у директора школы № 32, депутата городской думы Галины Масликовой, но она отказалась от комментариев. 

Насколько эффективно работает охрана в образовательных учреждениях Нижнего Тагила?

Сейчас, по рассказам школьников, на входе в каждое учебное здание стоят турникеты. Также в школах есть свой охранник, который следит за тем, чтобы в здание не вошли посторонние люди (согласно распорядку, в школу могут приходить только дети и сотрудники школы). Но подростки отмечают, что охранниками в школах обычно работают пожилые женщины, которые при нападении навряд ли смогут дать отпор злоумышленникам.   

По правилам антитеррористической безопасности все российские школы должны быть ограждены забором. После инцидента в Казани, когда сбежавшие из здания дети не могли спастись из-за забора, в соцсетях активисты запустили хештег #ЗаборНеСпасёт.

«Можно и железным забором школу оцепить, но тот, кто захочет зайти в школу, зайдёт. Надо продумывать другую систему доступа в учебное учреждение. Возможно, должно быть не четыре камеры видеонаблюдения по периметру школы. Может, лучше сделать так, чтобы вся территория просматривалась онлайн», считает Татьяна Пинаева.


acustika.ru / турникет в школе

Из-за чего дети берут в руки оружие и как уследить за своим ребёнком?

В полиции родителям советуют контролировать круг общения и хобби ребёнка, чтобы он не повторил участь казанского стрелка Ильназа Галявиева. Но психолог Лариса Калашникова считает, что это бессмысленно. По её мнению, гораздо важнее общаться с детьми, слушать и понимать их. Проблема «колумбайна», считает эксперт, заключается в масштабном проецировании насилия.  

«Меня возмущает эта двуличная позиция. К нам со всех телеэкранов и интернета поступает агрессивная информация, как кого-то убивают, где-то идёт война. Откуда нашим детям хорошему научиться? Насилия много вообще. Это не частная проблема», поделилась Лариса Калашникова.

Такую же мысль высказывает психолог Дмитрий Винокуров. Он подчёркивает, что насилия стало много даже в школах. 

«Что происходит в последние годы в российских школах, которые фактически превращаются тоже в институт насилия, бездушия, формализма? В школах, которые давно уже не занимаются “всесторонним развитием личности ребёнка и воспитанием”, а больше озабочены механическим натаскиванием и зубрёжкой “во имя сдачи ЕГЭ”. Личность ребёнка, его потребности, его чувства, его самоощущение в стенах школы вряд ли волнуют саму школу», поделился у себя на странице психолог. 

Специалисты советуют родителям при наличии признаков агрессии у ребёнка отвести его к психологу и спокойно поговорить с ним о проблемах.

Copyright
Telegram mstrok.ru