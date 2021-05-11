В одной из школ Казани открыли стрельбу, есть погибшие

Утром 11 мая в Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба, пишет местное издание «Татар-информ».

По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек, ещё один получил ранение.

По данным Mash, в школу зашли двое мужчин с оружием и открыли огонь. Позже один из стрелков выпрыгнул из окна, сейчас в здании остаётся ещё один, сообщает издание.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации образовательного учреждения сообщает, что стрелявший — ученик школы.

«Прошёл ученик, пронёс оружие, ранил одноклассников, как минимум один школьник без признаков жизни», — сказал источник издания.

«Интерфакс» отмечает, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

По сообщениям экстренных служб города, детей эвакуируют из школы. Нападавшего, выпрыгнувшего из окна и побежавшего в направлении Туганлык, задержали, сообщает телеграм-канал «Еду в Татарстан».