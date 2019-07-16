Водителю «бешеной Honda», сбившей людей на Фурманова, грозит до 17 лет тюрьмы

Прокуратура Свердловской области решила, по каким статьям будут судить екатеринбуржца Владимира Пузырёва, который в ноябре 2018 года выехал на своей Honda на тротуар на улице Фурманова и сбил трёх человек, пишет E1.ru.

Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека или вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц, в том числе ребёнка (п «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Кроме того, Пузырёва обвиняют в хулиганстве, совершённом с применением предметов, используемых в качестве оружия (пункт «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ), и в использовании заведомо подложного документа (ч. 3 ст. 327 УК РФ). По части 3 статьи 111 УК РФ Пузырёву грозит до двенадцати лет лишения свободы, по части 1 статьи 213 УК РФ — до пяти лет, по части 3 статьи 327 УК РФ — исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, авария произошла 14 ноября 2018 года: Пузырёв на своём внедорожнике выехал на тротуар и на большой скорости поехал в сторону улицы 8 Марта, попутно он сбил мужчину, а также женщину с двухлетним малышом, который сидел в коляске. Пострадавший мужчина потерял три литра крови, а ребёнок и его мама перенесли несколько операций.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры, Пузырёв управлял автомобилем с поддельным медицинским свидетельством и скрыл от врачей состояние своего здоровья.

«После этого обвиняемый предъявил указанное медицинское заключение в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД с одновременным заявлением о выдаче ему дубликата водительского удостоверения — якобы в связи с утратой выданного ранее. Поддельные права обвиняемый также предъявил после ДТП сотрудникам ГИБДД», — сообщили в прокуратуре.

Ранее Владимира Пузырёва отпустили из СИЗО домой. Но на свободе он был всего неделю. Прокуратура настояла на том, чтобы его вернули обратно в следственный изолятор.