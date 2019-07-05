Водителя, сбившего трёх пешеходов на Фурманова, вновь отправили в СИЗО

Владимира Пузырёва, который в ноябре 2018 года на автомобиле Honda CR-V на сбил людей на тротуаре по улице Фурманова, вновь поместили в СИЗО, пишет E1.ru. Такое решение принял Свердловский областной суд. На свободе мужчина пробыл ровно неделю.

«На том, чтобы Пузырёва снова отправили за решетку, настояла прокуратура. Судья согласился с доводами, что высока вероятность, что Пузырёв вновь совершит какие-либо противоправные действия. И следователи, и я поддержали это предложение», — сказал адвокат Антон Штоль.

После решения судьи Пузырева взяли под стражу в зале суда.

Напомним, авария произошла 14 ноября 2018 года. Пузырев на своем внедорожнике выехал на тротуар и на большой скорости поехал в сторону улицы 8 Марта. Попутно он сбил мужчину и девушку с её 2-летним малышом, который сидел в коляске.

В тот же день Следственный комитет обвинил Пузырева в покушении на убийство двух или более лиц (сам виновник аварии настаивал, что перепутал педали). Следователи настояли, чтобы мужчину арестовали: с зимы до конца июня водитель находился в СИЗО.

В ходе расследования дела уголовный состав, вменяемый подозреваемому, смягчили. В частности, из дела исчезла самая тяжелая статья по обвинению мужчины в покушении на убийство. В настоящее время Пузырев обвиняется по части 3 статьи 327 (использование заведомо подложного документа); пункту «а» части 1 статьи 213 (хулиганство с применением предметов в качестве оружия) и пункту «б» части 3 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).