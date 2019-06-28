В Екатеринбурге суд выпустил из СИЗО водителя Honda, сбившего людей на тротуаре

Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил из СИЗО Владимира Пузырёва, который в ноябре 2018 года на автомобиле Honda C-RV на большой скорости сбил людей тротуаре на пересечении улиц Фурманова и Уктусской, со ссылкой на источник в суде пишет Znak.com.

В суде уточнили, что сейчас Пузырёв обвиняется по части 3 статьи 327 («Использование заведомо подложного документа»); пункту «а» части 1 статьи 213 («Хулиганство с применением предметов в качестве оружия»); пункту «б» части 3 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Изначально СУ СКР по Свердловской области возбудил по данному происшествию уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»), с момента происшествия до сегодняшнего дня водитель находился в СИЗО.

Пузырёв отпущен под ограничения: ему запретили покидать жильё ночью, общаться с потерпевшими или свидетелями, отправлять и получать почту, пользоваться интернетом, а также управлять автомобилем или иным транспортным средством.

Напомним, ДТП произошло 14 ноября 2018 года: автомобиль Honda C-RV выехал на тротуар на пересечении улиц Фурманова и Уктусской и на большой скорости поехал вниз, в сторону 8 Марта. На своём пути он протаранил входную группу магазина, ограждение и врезался в столб, по пути сбив мужчину, женщину и её двухлетнего сына, который сидел в коляске.

Водитель внедорожника Владимир Пузырёв был арестован. Оказалось, что в феврале 2018 года он уже попадал в серьёзную аварию, после которой у него выявили неврологическое заболевание, а в августе решением Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга по ходатайству районной прокуратуры ему аннулировали водительские права.

Пострадавшую Екатерину и её двухлетнего сына Ваню выписали из больницы только в середине января 2019 года, они до сих пор полностью не оправились от аварии. В интервью «Комсомольской правде» Екатерина рассказывала, что ей удалили почку и селезёнку. Мальчик тоже до конца не оправился от последствий страшной аварии: малыш ограничен в движениях, ему пришлось удалить часть мозга. Отец ребёнка Павел Норицын сообщал на своей странице в соцсети Facebook, что мальчик проходит реабилитацию.