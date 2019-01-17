Пострадавших в ДТП на Фурманова мать и ребёнка выписали из больницы

Екатеринбурженку Екатерину и её двухлетнего сына Ваню, два месяца назад пострадавших в резонансном ДТП на улице Фурманова, выписали из больницы, сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава семьи Павел.

«Мы дома. Нелегко, зато спокойно… Ваня в плане сознания — обычный ребёнок, практически такой, каким мы знали его до травмы. Эмоциональный, упёртый, любопытный. Хочет бегать и играть, но пока не всё получается. Я, как и прежде, уверен, что поднимем его и будем наравне со сверстниками. Катя может только стоять и лежать. Делает мелкие дела по дому, занимается и играет с Ваней. Наконец-то он её по-настоящему узнал и снова доверяет. Впереди у нас сначала восстановление и поднятие иммунитета. Плюс домашние массажи, физкультура. Дальше реабилитация по полной программе», — рассказал Павел.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» Екатерина рассказала, что ей удалили почку и селезёнку, полгода она будет носить корсет из-за травмы позвоночника. Также была повреждена рука.

Напомним, авария, в которой пострадали три человека, произошла утром 14 ноября. Автомобиль кроссовер Honda C-RV выехал на тротуар на пересечении Фурманова — Уктусской и на большой скорости понёсся вниз, в сторону 8 Марта. На своём пути он протаранил входную группу магазина, ограждение и врезался в столб, по пути сбив мужчину, женщину и её двухлетнего сына, который сидел в коляске.

Водитель внедорожника Владимир Пузырёв арестован на два месяца. Выяснилось, что в августе решением Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга по ходатайству районной прокуратуры ему аннулировали водительские права.