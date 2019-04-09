В Екатеринбурге суд продлил арест водителю Honda, сбившему людей на тротуаре на Фурманова

Суд Ленинского района Екатеринбурга продлил до 13 мая арест Владимира Пузырёва, водителя автомобиля Honda C-RV, который в ноябре прошлого года на большой скорости сбил людей на тротуаре на пересечении улиц Фурманова и Уктусской, со ссылкой на источник в райсуде пишет Znak.com.

Напомним, ДТП произошло 14 ноября 2018 года, автомобиль Honda C-RV выехал на тротуар на пересечении Фурманова — Уктусской и на большой скорости понёсся вниз, в сторону 8 Марта, на своём пути он протаранил входную группу магазина, ограждение и врезался в столб, по пути сбив мужчину, женщину и её двухлетнего сына, который сидел в коляске.

СУ СКР по Свердловской области возбудило по данному происшествию уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух или более лиц»). Водитель внедорожника Владимир Пузырёв был арестован. Выяснилось, что в феврале он уже попадал в серьёзную аварию, после которой у него выявили неврологическое заболевание. В августе решением Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга по ходатайству районной прокуратуры ему аннулировали водительские права.

Пострадавшую Екатерину и её двухлетнего сына Ваню выписали из больницы только в середине января 2019 года, они до сих пор полностью не оправились от аварии. Ребёнку предстоит долгая реабилитация, а Екатерина в интервью СМИ рассказывала, что ей удалили почку и селезёнку.