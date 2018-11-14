СК обвинил водителя Honda, сбившего троих пешеходов в Екатеринбурге, в покушении на убийство

Представители Следственного комитета России по Свердловской области заявили, что водитель Honda, сегодня утром сбивший трёх пешеходов на улице Фурманова, сделал это намеренно, со ссылкой на заявление ведомства пишет E1.ru.

«По факту случившегося с целью выяснения всех обстоятельств возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц)», — заявили в СК.

По версии следствия, действия водителя «носили умышленный характер, поскольку никоим образом не были продиктованы сложившейся дорожной обстановкой и не были обусловлены технической неисправностью или недостаточной водительской квалификацией указанного мужчины, имеющего значительный стаж управления автомобилем».

Следователям предстоит провести несколько судебных экспертиз — судебно-медицинскую и автотехническую. СК будет просить суд заключить водителя под стражу.

Напомним, утром 50-летний мужчина сбил на Honda двух взрослых и ребёнка на улице Фурманова в Екатеринбурге. Ребёнок после ДТП впал в кому, ему провели операцию. Его мать получила перелом позвоночника. По версии самого водителя, авария произошла из-за того, что он перепутал педали.