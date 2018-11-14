«Перепутал газ и тормоз»: появилось видео утренней аварии с Honda в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Портал E1.ru опубликовал несколько видео, как Honda, утром 14 ноября сбившая двух взрослых и ребёнка, несётся по тротуару на Фурманова.

Одна из камер наружного наблюдения зафиксировала момент, как автомобиль наклоняется на левую сторону, практически переворачивается, а через мгновение наезжает на женщину с коляской.

«После перекрёстка Сурикова — Фурманова перед въездом к дому на Фурманова, 63 водитель остановился в пробке, расстояние держал нормальное, реагировал на движение потока нормально, а потом, когда машины поехали, стоял как вкопанный. Я ехала рядом, сначала подумала, что пропускает кого-то, притормозила, но там никого не было. Такое впечатление, что размышлял о чём-то. Дальше он уже несётся по тротуару со скоростью не меньше 60 километров в час», — рассказала очевидец трагедии.

Водитель Honda находится в полиции и даёт показания. По его словам, перед автомобилем резко затормозили и ему пришлось уходить от столкновения. Мужчина оправдывается тем, что перепутал педали. Он подчеркнул, что водит авто с 18 лет.

Двухлетний мальчик, на которого наехала Honda, находится в очень тяжёлом состоянии. Официально ни в девятой детской больнице, ни в горздраве о его состоянии не говорят. Источник портала в медицинских кругах сообщил, что малышу уже сделали операцию.