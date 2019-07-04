Водитель лесовоза, в ДТП с которым погибла двое взрослых и двое детей, не признаёт свою вину

В Пригородном райсуде Нижнего Тагила начался судебный процесс над водителем лесовоза, который обвиняется в гибели семьи на дороге Николо-Павловское — Алапаевск.

Напомним, трагедия произошла вечером 3 января на 48-м километре трассы, вблизи деревни Беляковка. По версии следствия, лесовоз Freightliner потерял управление, снёс своим прицепом ВАЗ-2112, который двигался ему навстречу. В легковушке погибли жители Алапаевска, они возвращались домой из Нижнего Тагила, где были в гостях у родственницы. За рулем Lada находился мужчина по имени Евгений, с ним также была его мама Наталья, жена Анна и двое шестимесячных сыновей-близнецов. Мужчина и его мама погибли на месте, дети также получили несовместимые с жизнью травмы. Анна оказалась единственной, кому удалось уцелеть в столкновении. В настоящее время женщине удалось лишь частично восстановить здоровье.

После ДТП водитель лесовоза был задержан, а затем отпущен под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказал E1.ru адвокат подсудимого, его подзащитный отрицает свою вину за случившееся.

«Да, он отказался признавать вину. Он считает, что это не он выехал на встречную полосу, а наоборот, водитель ВАЗ-2112, — объяснил один из адвокатов мужчины. — Пока закончено лишь предварительное следствие, но впереди еще судебное. Не исключено, что под протокол у следователя человек говорил одно, а в суде скажет другое».

Издание отмечает, что в деле фигурирует около 30 свидетелей. Кроме ВАЗ-2112 в лесовоз также влетели ещё два легковых автомобиля — Nissan и KIA — их водители и пассажиры не пострадали.