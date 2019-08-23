Власти Серова перенесли открытие переправы в Филькино

Глава Серова Василий Сизиков сообщил жителям села Филькино о переносе сроков строительства временной пешеходной переправы, которую обещали открыть к 1 сентября, пишет местное издание «Глобус».

В послании также отмечается, что подрядчик всё ещё занимается отсыпкой технологического проезда, необходимого для дальнейшей установки конструкции. Местные жители уверены, что стройка на самом деле не ведётся, она остановилась ещё в прошлом месяце из-за повышения уровня воды в реке. Кроме того, как сообщила Анастасия Пристав, которая уже более года добивается от мэрии Серова постройки моста, жители не понимают, почему власти строят мост, высота которого составляет 5 метров, но при этом пишут, что уровень колебания воды в реке доходит до 6 метров.

Напомним, мост через реку Какву в Филькино рухнул более года назад, он был единственным способом связаться с другими населёнными пунктами, не делая двухчасовой крюк. Администрация восстанавливать переход отказалась, заявив, что эта часть Филькино находится в зоне подтопления, потому строить там капитальные объекты нельзя. В результате жители сами собрали деньги и построили переправу за 10 тысяч рублей, которая из-за повышения уровня воды в реке оказалась подтоплена.

В начале лета обеспечить доступ жителям к другой части села потребовала прокуратура, суд требования поддержал. Затем историей заинтересовался СКР. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился построить для местных жителей нормальный мост, на этом месте начались строительные работы — уже после того, как сельчане возвели свою переправу. Правда, пока никто не понимает, насколько постройка будет масштабной и способной выдерживать подъём воды в реке. Глава Серова сообщал, что отдельное финансирование на эти работы не выделялось и всё делается «в рамках содержания».