Власти Серова начали строить мост в село Филькино после того, как жители уже построили свой

В Серове начали возводить пешеходную переправу до южной части села Филькино, которая на протяжении нескольких лет была отрезана от большой земли из-за того, что мост через реку Какву обвалился, а новый строить не стали, со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет Znak.com.

17 июля предприятие «Серовавтодор» начало работы по обустройству технологического проезда для подвоза материала. Переправу высотой 5 метров планируют завершить в течение 30 дней.

Ранее глава Серова Василий Сизиков объяснял, что мост в Филькино не строят потому, что это нельзя по закону: этот участок территории затопляемый, строить на нём запрещено. Как пояснила пресс-секретарь мэрии Вера Теляшова, мэр говорил о невозможности построить именно мост, а сейчас будет строиться пешеходная переправа, которая к тому же является временным объектом.

«Мы сейчас не можем сказать, сколько он будет стоять — два, три, четыре месяца. Срок эксплуатации будет понятен во время самой эксплуатации», — пояснила она.

В прошлом жители села неоднократно обращались в администрацию Серовского городского округа с просьбой о строительстве моста, однако им постоянно отказывали. Взамен власти выделили лодку, которая работала по часу в день утром и вечером, но довольно скоро её украли. В этом году жители купили лодку за свой счёт, не дождавшись организации лодочной переправы, которая появилась лишь в конце июня.

Ранее прокуратура внесла представление о незаконности действий мэрии и выиграла иск по организации переправы в Серовском городском суде, после чего СК возбудил уголовное дело о халатности из-за того, что переправа до сих пор не была организована. Именно в рамках исполнения решения суда возводится пешеходный мост, добавили в мэрии Серова.

При этом на этой неделе жители Филькино завершили строительство собственного моста. По их словам, на организацию деревянной переправы ушло три недели работы и 10 тысяч рублей.