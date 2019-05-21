Власти готовы выкупить госпиталь Тетюхина у его наследников

Губернатор Евгений Куйвашев во время отчёта в Заксобрании региона заявил, что свердловские власти готовы выкупить Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле у наследников миллиардера Владислава Тетюхина, пишет Znak.com.

По его словам, уже были проведены первые переговоры с наследниками о судьбе госпиталя.

«Пока рано говорить что-то конкретное, но в целом понимание у наследников есть. У них в планах его оставить. Мы предлагаем разные варианты управления, выкуп в том числе. Сам госпиталь работал, работает и будет работать», — заявил губернатор.

Он также отметил, что необходимо расширять перечень услуг, которые оказывает госпиталь. Власти готовы финансировать оказание этих услуг через Фонд медицинского страхования.

Напомним, Владислав Тетюхин скончался 11 апреля на 87-м году жизни после продолжительной болезни. Незадолго до этого сотрудники госпиталя писали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву: центру сократили квоты на оказание медицинской помощи, из-за чего он оказался под угрозой закрытия. В Минздраве региона объясняли, что квоты пересматривают ежеквартально в соответствии с потребностью граждан, при этом очередь на проводимые центром операции (например, по эндопротезированию) в Свердловской области отсутствует. Однако глава региона дал поручение найти решение и обеспечить центр госзаказом.

Уже после смерти Тетюхина стало известно, что Министерство здравоохранения Свердловской области заключит два контракта с нижнетагильским госпиталем Владислава Тетюхина на общую сумму 193,5 млн рублей.