Скончался Владислав Тетюхин

Скончался меценат, создатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин. Эту информацию АН «Между строк» подтвердили в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Ему было 86 лет.

Напомним, во вторник появилась информация, что Владислав Валентинович вторую неделю находится в реанимации.

UPD: информация о смерти появилась и на официальном сайте УКЛРЦ:

«11 апреля 2019 года после тяжелой болезни на 87-м году ушёл из жизни вдохновитель и основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в г. Нижнем Тагиле, доктор технических наук, действительный член РАИН Тетюхин Владислав Валентинович. Созданный им уникальный Медицинский центр явился одним из самых масштабных социальных проектов в современной истории России. Медицинский центр стал для Владислава Валентиновича осознанным и бескорыстным делом и гражданским подвигом. Семь последних лет своей жизни до последнего дыхания было отдано им борьбе за право на медицинскую помощь для всех жителей России. Десятки тысяч людей получили здесь медицинскую помощь, обрели здоровье и возможность трудовой деятельности. Полная трудов и свершений жизнь Владислава Валентиновича в медицине является великим примером истинного патриотизма и служения Отечеству. Коллектив Уральского клинического центра выражает глубокое соболезнование и искреннее сочувствие родным и близким Владислава Валентиновича в связи с постигшим огромным горем и невосполнимой утратой. Благодарная память о человеке безмерных талантов и душевной щедрости, высочайшей одарённости и энергии, потрясающем руководителе навсегда сохранится в нашей памяти и наших сердцах».

Владислав Тетюхин, бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма», после выхода на пенсию большую часть своего состояния — 3,3 млрд рублей — вложил в строительство уникального медицинского центра в Нижнем Тагиле. Каждая из пяти операционных стоит 10 млн евро. В 2014 году у уральцев появилась возможность получать высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе в области эндопротезирования, в Нижнем Тагиле. За год в центре, названном горожанами «тетюхинским», проводится по 4,5 тыс. операций по установке титановых протезов, позволяющих восстановить подвижность человека. Потенциальная загрузка клиники в разы больше, но нужны федеральные квоты. О проблемах госпиталя Тетюхин не раз докладывал губернатору Евгению Куйвашеву и президенту Владимиру Путину. В начале марта 2019 года, после открытого письма сотрудников центра губернатору об угрозе закрытия центра из-за сокращения квот и личной встречи Тетюхина и Куйвашева, Минздраву были даны указания принять в полном объёме госпитализации 2018 года, в том числе оплатить те, что были выполнены сверх плана, и обеспечить клинику госзаказом.

Владислав Тетюхин — автор 131 изобретения и 100 научно-технических публикаций. В 1960 году удостоен Ленинской премии, в 1970 году награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 1982 году — лауреат премии Совета Министров СССР, в 2000 году награждён Орденом Почёта, в 2009 году — орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2017 году Владислав Тетюхин стал почётным гражданином Нижнего Тагила.