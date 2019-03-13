Тетюхин и Куйвашев обсудили пути спасения госпиталя в Нижнем Тагиле

Основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым для поиска решения по УКЛРЦ, которому урезали число госпитализаций по ОМС, со ссылкой на департамент информполитики региона пишет ЕАН.

«Евгений Владимирович провёл совещание и в жёсткой форме потребовал от руководства Министерства здравоохранения Свердловской области в кратчайшие сроки разработать программу мероприятий по максимальной поддержке наиболее современных и технологичных медицинских учреждений, оказывающих эффективную медицинскую помощь населению области», — говорит Тетюхин.

Спустя несколько дней после встречи, 10 марта, в Нижний Тагил для обсуждения путей выхода из ситуации приезжали глава регионального Минздрава Андрей Цветков и замгубернатора Павел Креков. Результаты этой встречи стороны пока не разглашают, называя её исключительно рабочей. О том, что глава региона действительно поручил правительству найти решение и обеспечить госпиталь госзаказом, также рассказал и вице-губернатор Сергей Бидонько.

﻿﻿«Для нормального функционирования необходимо иметь госзаказ, дано поручение найти решение по этому поводу», — отметил он.

Отмечается, что Минздраву региона были даны указания принять в полном объёме госпитализации 2018 года, в том числе оплатить и те, что были выполнены сверх плана.

Ранее сотрудники больницы написали открытое письмо губернатору: по их словам, центру сократили квоты на оказание медицинской помощи, из-за чего он оказался под угрозой закрытия. В Минздраве Свердловской области объяснили, что квоты пересматривают ежеквартально в соответствии с потребностью граждан, при этом очередь на проводимые центром операции (например, по эндопротезированию) в Свердловской области отсутствует. Ситуацию с функционированием реабилитационного центра могло бы исправить оказание помощи по госзаказу жителям других регионов, и на федеральном уровне этот вопрос обсуждался, но так и не был решён.

Миллиардер Владислав Тетюхин, бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма», вложил в строительство этого центра 3,3 млрд рублей личных средств — большую часть своего состояния.