Владислав Пинаев решил узнать у тагильчан, в каком районе города не хватает общественного автотранспорта

Накануне, 4 сентября, на своих страничках в соцсетях глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев опубликовал опрос о том, в каком районе города не хватает общественного автотранспорта. Спросить мнение тагильчан мэр решил в связи с распределением 53 новых автобусов, которые скоро должны поступить на баланс города. Парк общественного транспорта Нижнего Тагила пополнится 35 средними и 18 малыми автобусами за счёт региональных средств, они должны выйти на маршруты до конца февраля 2024 года.

«Вагонка, конечно же, если не учитывать отсутствие трамваев на Тагилстрое. А вообще нужны новые маршруты. Почему бы не сделать их между ГГМ и Вагонкой, Тагилстроем и Вагонкой, с учётом того, что они будут ходить через центр, частично разгрузят уже существующие. А ещё нужны полноразмерные автобусы, а не “Пазики”», — пишут в комментариях под опросом.

Из 245 проголосовавших в Telegram-канале 78 респондентов отдали свой голос за Вагонку, 60 человек проголосовали за Тагилстрой, за ГГМ отдали голоса 54 пользователя. Транспорта не хватает на Вые, уверены 33 человека, за посёлок Северный проголосовали 10 тагильчан, за Красный Камень — 6 респондентов, меньше всего голосов отдали за Старатель — 4. Однако мало кого из проголосовавших смутило, что голосуют они за районы города, а не за определённые маршруты.



Скриншот Telegram-канала Владислава Пинаева



Во «ВКонтакте» также лидирует Вагонка — 145 голосов, на втором месте посёлок Северный — 103 голоса, не уступает Тагилстрой: там, по мнению 92 респондентов, тоже не хватает транспорта. За ГГМ проголосовал 81 тагильчанин, меньше всего голосов отдали за Выю и Старатель — 36 и 33 соответственно.

«58-й маршрут! Головная боль посёлка Северный. Ехать до вокзала 20 минут, стоишь минимум час, а то и больше, так как автобус не приехал», — пишут тагильчане.

«На Тагилстрой, безусловно, нужны автобусы, особенно которые идут через город, а то один № 34 ходит, и всё! Одних студентов только полный автобус, которые едут до Горного техникума. Просьба добавить! Хорошо, если он будет ещё курсировать не с Рудника, а с мебельки, а то мы, как проклятые, на Тагилстрое — транспорта нет, трамваев нет», — просят жители.



Скриншот страницы Владислава Пинаева «ВКонтакте»



Отметим, что ранее первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин заявлял, что городские власти ещё не определись с тем, кто и как будет эксплуатировать новые автобусы.

Для решения проблемы в Нижнем Тагиле хотят возродить муниципальное автотранспортное предприятие. Для этого создают рабочую группу, которая займётся вопросом, во главе с вице-мэром по городскому хозяйству и строительству Егором Копысовым. Чтобы создать МУП, по мнению чиновников, необходимо не только восстановить собственный автопарк, но и оборудовать площадку, где его будут обслуживать и оставлять на хранение. Также необходимо будет нанять штат специалистов, которые будут обслуживать и проверять транспорт перед выходом на линию, при этом власти уже не раз заявляли о нехватке водителей в городе.