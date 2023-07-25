«Решения пока нет, много вопросов с инфраструктурой». До конца года в Нижнем Тагиле появятся более 50 новых автобусов, но пока не ясно, кто их будет эксплуатировать

В этом году в Нижнем Тагиле появятся более 50 новых автобусов, и уже в начале следующего года они должны будут выйти на городские маршруты, рассказал ИА «Все новости» первый вице-мэр Вячеслав Горячкин.

«52-53 автобуса будет куплено. Приобрести мы их должны в этом году. Рассматривается транспорт на газомоторном топливе. Покупать автобусы мы должны под конкретные маршруты, с этим нужно определиться уже сейчас», — сообщил Вячеслав Горячкин.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, помимо приобретения нового транспорта, администрация планирует забрать у частных перевозчиков 17 экологичных автобусов на газу, которые ранее прибыли в город по программе «Чистый воздух» и были сданы частникам в аренду. Предполагается, что все эти автобусы перейдут в распоряжение муниципального транспортного предприятия, создание которого прорабатывается в мэрии.

Если идея воссоздания муниципального перевозчика не будет реализована, автобусы вновь отправятся в автопарк частных компаний. Напомним, что предыдущее муниципальное автотранспортное предприятие ПОПАТ (производственное объединение пассажирского автотранспорта) было ликвидировано в июне 2007 года. Тогда частные компании дублировали маршруты ПОПАТа и предприятие не смогло конкурировать с ними. Сегодня городские маршруты обслуживают три частные фирмы, которые не могут обеспечить необходимое качество перевозок, о чём говорит большое количество жалоб на их работу со стороны тагильчан.

«Жаль, разрушить проще, чем создать заново. У нас нет базы сейчас, всё продано. Нужна ремонтная база, это нужно воссоздавать, где-то строить или у кого-то что-то покупать. Это серьёзные вложения. Автобус купить — это одно, а дальше-то что делать? Решения пока нет, много вопросов с инфраструктурой: где-то надо обслуживать, автобусы должны находиться на одной площадке. Должны работать инженеры, механики, медики, должна быть проверка перед выходом на линию», — отмечает первый вице-мэр.

Всего на покупку 330 автобусов для муниципальных и междугородних маршрутов Свердловской области направят 1,5 млрд рублей из федерального бюджета. Помимо Нижнего Тагила, планируется обновление парка в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Ивделе, Ирбите, Талице, Волчанске, Сысерти, Арамиле, Красноуральске, Краснотурьинске, Карпинске, Североуральске и Арти. Средства поступят области из специального казначейского кредита, который государство даёт на 15 лет под 3%.