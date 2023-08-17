В Нижнем Тагиле хотят возродить муниципальное автотранспортное предприятие

В Нижнем Тагиле собирают рабочую группу, которая займётся возрождением муниципального транспортного пассажирского предприятия. Распоряжение опубликовано на официальном сайте мэрии. В документе уточняется, что МУП создаётся для повышения качества перевозок. Возглавит команду специалистов вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов, его помощниками станут начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев и его заместитель Михаил Сёмин. Также в состав группы вошли юристы, экономисты, руководители Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области, представители управления муниципального имущества, Службы заказчика городского хозяйства, руководство «Тагильского трамвая».

Как сообщает ИА «Все новости», специалистам предстоит разработать и реализовать решения по созданию муниципального транспортного предприятия, определить формы и способы перевозок. По сути, предприятие придётся создавать с нуля, так как вся инфраструктура для этого утеряна. Раньше в городе существовал ПОПАТ (производственное объединение пассажирского автотранспорта), но шесть лет назад на торгах было распродано всё оставшееся после его ликвидации имущество: за 57,2 млн рублей ушли с молотка бывшие автобусные боксы на Восточном шоссе, за 5 млн рублей были проданы 24 автобуса марок ЛиАЗ, ПАЗ, и КАВЗ.

Теперь для создания МУПа необходимо не только восстановить собственный автопарк, но и создать площадку, где его будут обслуживать и оставлять на хранение; нанять штат специалистов, которые будут обслуживать и проверять транспорт перед выходом на линию; найти водителей, нехватку которых пассажиры ощущают ежедневно.

В состав нового предприятия могут войти около 70 единиц техники. Более 50 автобусов городские власти закупят до конца 2023 года за счёт кредита на 15 лет под 3%. Ещё 17 автобусов СИМАЗ были закуплены по нацпроекту «Чистый воздух» в 2020 году, они находятся в аренде у коммерческих перевозчиков, и муниципалитет может вернуть их себе.