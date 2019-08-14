Владимир Соловьёв поблагодарил Росгвардию за безупречную работу на митингах (ВИДЕО)

Телеведущий Владимир Соловьёв в прямом эфире телеканала «Россия 1» выразил благодарность от имени «многих миллионов российских граждан» сотрудникам Росгвардии и МВД за безупречную работу на митингах, которые с июля проходят в Москве.

В своём обращении Соловьёв отмечает, что сотрудники ведомств вели себя вежливо и безупречно грамотно.

«Вы защищаете нас от террора, и ваши коллеги гибнут, борясь за право жить в свободной, независимой стране», — сказал телеведущий.

Напомним, на митингах за честные выборы, которые на протяжении месяца проходят в Москве, было зафиксировано множество жестоких задержаний. Некоторым задержанным потребовалась медицинская помощь. Так, например, на согласованной с властями акции 10 августа, неизвестный сотрудник МВД при задержании ударил активистку Дарью Сосновскую кулаком в живот, а также нанёс ей удар дубинкой по голове. Из-за полученной черепно-мозговой травмы девушку госпитализировали.