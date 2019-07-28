Больше 1000 человек задержали на митинге за допуск к выборам в Мосгордуму (ФОТО, ВИДЕО)

На несанкционированном митинге за допуск к выборам независимых кандидатов, который проходит в центре Москвы, уже 1067 задержанных (по данным на 22:00 МСК). Ещё до начала акции были задержаны оппозиционные кандидаты Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Большинству вменяли призывы к участию в несогласованной акции.

Примерно в 20:00 (МСК) Участники акции, переместились с Тверской улицы на Трубную площадь.

По данным СМИ, к вечеру задержания стали жёстче. Людям разбивали головы и носы, били дубинками.

Как пишет МБХ медиа, на Трубной задержали больше 250 человек — бойцы ОМОН взяли площадь в кольцо и никого не выпускали.

Корреспондент «Дождя» рассказала, что людей задерживали, «просто выхватывая их из толпы». У них не было плакатов и они ничего не выкрикивали.

ОМОН несет задержанного под песню «ты неси меня река». Видео: МБХ медиа pic.twitter.com/ANRDWNV8Dn — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 27, 2019

Ранее пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что в митинге оппозиции на Тверской приняло участие порядка 3,5 тысяч человек, из которых около 700 — аккредитованные журналисты и блогеры.

По информации Znak.com, сами митингующие говорили о десятках тысяч участников. Посчитать общее число протестующих было сложно из-за того, что протест «расползся» по московским улицам.

Источники «Новой газеты» в правоохранительных органах сообщили, что в полиции приняли решение освободить из ОВД тех, кого задержали днём на Тверской улице. Большинство без составления протоколов. Но для задержанных на Трубной, «закон будет действовать по полной программе».

«Наш следующий шаг: большой митинг в Москве 3 августа, накануне апелляций в Центризбиркоме», — написал в своём Twitter кандидат в депутаты Илья Яшин.

Во время митинга также пострадали журналисты — их задерживали, не смотря на аккредитацию и наличие пресс-карты. Некоторые из них были избиты росгвардейцами.

«Нас взяли в кольцо, и стали всех бить и принимать. Все кричали, и было страшно. Я спасал камеру. Сфоткал [нос], уже когда кровь перестала идти. Звери *, женщин били, трепли на асфальт, ломали буквально. Нас осталось 20 человек в кольце, и потом выпустили. Я думал, что уже все, поеду отдыхать с ментами», — рассказал оператор YouTube-канала Ильи Варламова Алексей Солоухин, которому при задержании сломали нос.

На Трубной сейчас довольно жестко, девушки падают и кричат, задержали журналиста, который дважды предъявил документы. Сначала из круга полиции выпускали только прессу, журналисты попытались вывести обычных граждан (в итоге всех жестко вытолкнули из кольца) pic.twitter.com/1gqm6vNNPh — The Insider (@the_ins_ru) July 27, 2019

Не менее семи автомобилей скорой помощи забрали с Трубной площади пострадавших — сообщил корреспондент «Avtozak LIVE».

Примерно в 21:00 (МСК) людей начали выпускать с Трубной площади. Митингующие начали расходиться, аплодируя друг другу.