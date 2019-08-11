В связи с акциями 10 августа в разных городах России задержали 352 человека 

В разных городах России 10 августа прошли акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Всего по данным «ОВД-Инфо» было задержано 352 человека, из них 256 в Москве, 79 в Санкт-Петербурге, 13 в Ростове-на-Дону и по два человека в Брянске и в Сыктывкаре.

Напомним, акция за честные выборы, прошедшая в Москве 10 августа была согласована с городскими властями. По данным «Белого счетчика», на проспект Сахарова пришли около 49,9 тысяч человек.

Как пишет «Медуза», по окончании митинга примерно полторы тысячи человек отправились на Китай-город в район администрации президента, там и произошла большая часть задержаний.