Акция за честные выборы на проспекте Сахарова собрала почти 50 тысяч человек 

В Москве завершилась согласованная с городскими властями акция за честные выборы. Местом проведения мероприятия стал проспект Сахарова. По данным «Белого счётчика», акция собрала 49,9 тысячи участников. По информации ОВД-Инфо, задержано 8 граждан.

В официальном пресс-релизе МВД сообщается, что акцию посетило примерно 20 тысяч человек, к 16:00 (мск) начался отток митингующих.

Перед мероприятием муниципальный депутат Елена Русакова опубликовала проект резолюции митинга.

«Организаторы и участники требуют прекращения дел, возбуждённых против участников прошлых протестов, освобождения всех арестованных по уголовному делу о "массовых беспорядках", привлечения к ответственности виновных в нарушении избирательного законодательства, отставки председателя МГИК Валентина Горбунова и мэра Москвы Сергея Собянина, люстрации членов избирательных комиссий всех уровней», — сообщается в заявлении.

Акцию посетили и медийные персоны. Oxxxymiron пришёл в футболке «Свободу Жукову», Леонид Парфёнов зачитал со сцены строки из трека Face «Юморист». Также на мероприятии отметились Шило из «Кровостока» и Юрий Дудь.