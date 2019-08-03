На акции в Москве задержано почти 700 человек (ФОТО, ВИДЕО)

На несанкционированной акции «Вернём себе право на выборы», которая сейчас проходит в Москве, по информации «ОВД-инфо» задержали 685 человек. По официальным данным пресс-службы столичного МВД, сотрудниками Росгвардии было задержано около 600 человек. Всего правоохранители насчитали 1 500 участников акции.

Основные задержания проходили в районе Пушкинской и Трубной площадей и на Арбате.

Как сообщил детский омбудсмен Евгений Бунимович, в числе задержанных семеро несовершеннолетних, один из них иногородний.

К участникам акции при задержании применялась грубая сила — людей валили на землю и били дубинками и пинали.

Полиция избивает лежащих на земле людей на Чистых прудах дубинками. Видео: https://t.co/Vvxpo32VBD pic.twitter.com/owkNj9J4vp — Медиазона (@mediazzzona) August 3, 2019

Некоторые задержанные написали в своих соцсетях, что избиения продолжались и у автозаков.

А вот и видео избиения: все в автозаке в шоке, сам лежащий на асфальте просит о помощи, но вместо этого получает еще больше ударов от полицейскихhttps://t.co/rO5MVsLYBI pic.twitter.com/onRSKMKhYC — Медиазона (@mediazzzona) August 3, 2019

Как пишет «ОВД-инфо» одному из задержанных запретили пользоваться телефоном, не смотря на то что мужчине было необходимо срочно вызвать медиков — при задержании ему разбили голову дубинкой.

По данным СМИ, росгвардейцы задерживали всех подряд. Досталось даже представителям правящей партии. Член партии «Единая Россия» и её муж «просто хотели перейти улицу», но мужчину увезли в отдел полиции.

Znak.com передаёт, что один из участников акции оказал «активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его».

«Подозреваемый задержан и передан полицейским. Росгвардеец госпитализирован бригадой скорой помощи», — заявили в МВД.

Ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков заявил ТАСС, что студенты могут лишиться права на обучение в нём, если будут привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.

Следователи в рамках допроса по делу о массовых беспорядках спрашивают у задержанных, за деньги ли они пришли сегодня на акцию или «идейно», брали ли с собой оружие, кто «был лидером», в каких мессенджерах «координировали действия». Протоколы допросов опубликовала «Правозащита открытки»