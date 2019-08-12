Baza: Полицейские назвали имя ударившего девушку на акции протеста

Baza, предположительно, установила личность полицейского, который во время митинга ударил девушку в живот — им оказался сотрудник 5-го батальона 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД по Москве Сергей Цыплаков. Информацию о нём передали его коллеги.

Цыплаков переименовал свои страницы в соцсетях и удалил фотографии. С журналистами на связь он не выходит — читает сообщения, после чего блокирует аккаунты.

Издание обратилось к руководству ГУ МВД по Москве с просьбой проверить информацию о причастности Цыплакова к избиению девушки.

Напомним, после митинга 10 августа правоохранители задержали активистку Дарью Сосновскую. На видеозаписи задержания её под руки ведут двое полицейских, после чего один из сотрудников полиции бьёт девушку в бок. На Сосновскую составили протокол по «митинговой» статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях и отпустили из ОВД. Правозащитная организация «Зона права» объявила, что Сосновская подаст заявление о преступлении. Сейчас она должна пройти медосмотр, рассказала «Эху Москвы» её адвокат Татьяна Молоканова. Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, в свою очередь, объявил награду за информацию о полицейском, он готов заплатить 100 тысяч рублей.

Насколько можно судить по видео, у силовика не было нагрудного знака, которые все полицейские обязаны носить, кроме того, он был в шлеме и маске. Скорее всего, задерживая Дарью Сосновскую, полицейский не представился.

В конце июля волонтёры запустили общественную кампанию «Правопорядковый номер» с целью добиться, чтобы у полицейских и росгвардейцев на форме были крупные номера для их идентификации. Петиция набрала больше 100 тысяч подписей.