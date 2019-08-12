Правозащитники пообещали 100 тысяч рублей за информацию о полицейском, ударившем женщину в живот на акции протеста в Москве

После многотысячного митинга на проспекте Сахарова 10 августа часть участников акции решили устроить шествие в центре Москвы, пишет «Дождь». Многие из них были задержаны в районе Китай-города — всего в отделах полиции оказались 256 человек. Как обычно в последнее время, полицейские действовали жёстко: заламывали протестующим руки, волокли их в автозаки, одного задержанного сотрудники полиции били, пока несли. На улице Забелина полицейские задержали мужчину, у которого, предположительно, есть инвалидность — по словам журналиста «Дождя», он с трудом ходит. По пути к автозаку полицейские уронили его.

Следом двое других полицейских вели в автозак женщину, заломив ей руки, и в какой-то момент один сотрудник полиции потерял дубинку и ударил женщину рукой в живот. И задержание мужчины с инвалидностью, и удар в живот попали на видео.

Имя первого задержанного пока неизвестно, зато удалось выяснить имя активистки — это Дарья Сосновская. На неё составили протокол по «митинговой» статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях и отпустили из ОВД. Правозащитная организация «Зона права» объявила, что Сосновская подаст заявление о преступлении. Сейчас она должна пройти медосмотр, рассказала «Эху Москвы» её адвокат Татьяна Молоканова. Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, в свою очередь, объявил награду за информацию о полицейском, он готов заплатить 100 тысяч рублей.

Насколько можно судить по видео, у силовика не было нагрудного знака, которые все полицейские обязаны носить, кроме того, он был в шлеме и маске. Скорее всего, задерживая Дарью Сосновскую, полицейский не представился.

В конце июля волонтёры запустили общественную кампанию «Правопорядковый номер» с целью добиться, чтобы у полицейских и росгвардейцев на форме были крупные номера для их идентификации. Петиция набрала больше 100 тысяч подписей.