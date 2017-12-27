Владимир Путин подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты

Президент России Владимир Путин лично подал в Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата на выборы, которые состоятся 18 марта 2018 года, пишет ТАСС.

Пакет документов у Путина приняли сотрудники рабочей группы ЦИК по приёму документов во главе с членом комиссии Александром Клюкиным. По завершении процедуры стороны подписали протокол о приёме документов. Путин намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Накануне собравшаяся на ВДНХ инициативная группа из 668 сторонников действующего президента выдвинула Владимира Путина кандидатом. После этого участники встречи занимались выверением документов. Отмечается, что сам Владимир Путин не присутствовал на своём выдвижении.

Ранее, 25 декабря, необходимые для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах документы в ЦИК подала Ксения Собчак. Телеведущая была выдвинута кандидатом в президенты 23 декабря на съезде партии «Гражданская инициатива», тогда же Собчак представила свою предвыборную программу, получившую название «123 трудных шага».

24 декабря документы о выдвижении кандидатом в президенты в ЦИК подал Алексей Навальный, инициативные группы для выдвижения которого собирались в 20 городах России. ЦИК отказал Навальному в регистрации из-за наличия судимости, в ответ оппозиционер объявил о бойкоте выборов.