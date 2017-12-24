Алексея Навального выдвинули в президенты в 20 городах России

Во Владивостоке, Новосибирске, Красноярске, Омске, Екатеринбурге, Перми и Москве прошли собрания инициативных групп по выдвижению кандидатом в президенты оппозиционера Алексея Навального, сообщает «Медуза».

В Екатеринбурге инициативная группа из 1000 человек собралась на площади Труда около 13:30.

Несмотря на то, что для выдвижения кандидата в качестве самовыдвиженца необходимо 500 человек, штаб в Екатеринбурге подготовил 1000 мандатов, все они были розданы.

Участники инициативной группы голосовали по четырём вопросам, среди них три были процедурными. На вопрос о выдвижении Навального в президенты «за» проголосовали 966 человек, противников и воздержавшихся не было. Результаты голосования представители штаба Навального в Екатеринбурге направят в ЦИК РФ. Znak.com отмечает, что на площади было несколько наблюдателей из Свердловской области, некоторое время присутствовал глава избиркома Валерий Чайников. Они также могут направить своё заключение в ЦИК.

В Москве собрание инициативной группы состоялось на пляже в Серебряном бору. По оценке «Медузы», на собрание, начавшееся с 1,5-часовым опозданием, пришли около тысячи человек, включая журналистов. На собрании также присутствовал сам Алексей Навальный. За выдвижение Навального проголосовали 742 человека, голосовавших против и воздержавшихся не было. Также на собрании инициативной группы было объявлено, что документы о выдвижении Навального планируется передать в ЦИК уже 24 декабря. Представитель Центризбиркома также присутствовал на собрании инициативной группы.

«Мы готовы и выиграем эти выборы. Есть очень сильно надоевшая нам фраза — "но ведь нет настоящих кандидатов, кроме Путина". Есть другой настоящий кандидат, и его вы выдвинули в Серебряном бору на пляже номер три», — заявил Навальный после выдвижения.

Согласно российскому избирательному законодательству, кандидата, баллотирующегося на пост президента в качестве самовыдвиженца, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.

Всего на 24 декабря были запланированы собрания инициативных групп по выдвижению Навального в 20 городах России.

Ранее ЦИК неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Политик считает такой запрет противоречащим Конституции.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.