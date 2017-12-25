Собчак подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатом в президенты

Ксения Собчак подала в ЦИК документы, необходимые для её регистрации в качестве кандидата на президентских выборах 2018 года, пишет «Интерфакс».

Телеведущая была выдвинута кандидатом в президенты 23 декабря на съезде партии «Гражданская инициатива», тогда же Собчак представила свою предвыборную программу, получившую название «123 трудных шага».

Накануне документы о выдвижении кандидатом в президенты в ЦИК подал Алексей Навальный, инициативные группы для выдвижения которого собирались в 20 городах России.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. Помимо Ксении Собчак, в них намерены принять участие действующий президент Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, оппозиционер Алексей Навальный.