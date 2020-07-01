Общество

«ВКонтакте» заблокировала группу «Мужское государство» за «призывы к насильственным действиям»

01.07.2020 13:55
«ВКонтакте» заблокировала группу «Мужское государство» за «призывы к насильственным действиям»

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала группу «Мужское государство», причиной указаны «призывы к насильственным действиям», передаёт «Дождь».

Основатель паблика Владислав Поздняков написал на своей странице, чтобы к нему не обращались за комментариями. 

«Ну забанили и забанили, чё бухтеть-то», — отметил Поздняков. 

Он также написал, что ему пока неизвестно о причинах блокировки «Мужского государства».

«Мужское государство» — движение и одноимённое сообщество во «ВКонтакте», на него подписаны более 160 тысяч человек. Владислав Поздняков пропагандирует националистические и расистские взгляды. В декабре 2019 года его приговорили к двум годам условно из-за возбуждения ненависти к женщинам (ч. 1 ст. 282 УК), спустя несколько месяцев дело закрыли из-за частичной декриминализации статьи. 

Согласно разным версиям, сейчас Поздняков живёт в Польше или Грузии. В мае этого года против Позднякова запустили онлайн-кампанию с требованием привлечь его к ответственности за травлю женщин.

В начале июля Владислав Поздняков инсценировал свою смерть в Турции. Позже он объяснил свои действия «троллингом недоброжелателей».

Фото: 
commons.wikimedia.org/Oleg Bond
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