«ВКонтакте» заблокировала группу «Мужское государство» за «призывы к насильственным действиям»

Администрация социальной сети «ВКонтакте» заблокировала группу «Мужское государство», причиной указаны «призывы к насильственным действиям», передаёт «Дождь».

Основатель паблика Владислав Поздняков написал на своей странице, чтобы к нему не обращались за комментариями.

«Ну забанили и забанили, чё бухтеть-то», — отметил Поздняков.

Он также написал, что ему пока неизвестно о причинах блокировки «Мужского государства».

«Мужское государство» — движение и одноимённое сообщество во «ВКонтакте», на него подписаны более 160 тысяч человек. Владислав Поздняков пропагандирует националистические и расистские взгляды. В декабре 2019 года его приговорили к двум годам условно из-за возбуждения ненависти к женщинам (ч. 1 ст. 282 УК), спустя несколько месяцев дело закрыли из-за частичной декриминализации статьи.

Согласно разным версиям, сейчас Поздняков живёт в Польше или Грузии. В мае этого года против Позднякова запустили онлайн-кампанию с требованием привлечь его к ответственности за травлю женщин.

В начале июля Владислав Поздняков инсценировал свою смерть в Турции. Позже он объяснил свои действия «троллингом недоброжелателей».