Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы. Травля началась после того, как она заступилась за снявшихся в порноклипе вокалиста Rammstein россиянок

Журналистка и фем-активистка Залина Маршенкулова обратилась с заявлением в полицию из-за угроз убийством и изнасилованием в интернете. Травля началась после того, как девушка заступилась за россиянок, снявшихся в порноклипе вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

14 февраля Линдеманн выпустил порноклип на песню Till the End для своего проекта Na Chui. Съёмки видео проходили в Санкт-Петербурге, в них приняли участие в том числе и россиянки. В клипе группа девушек занимается сексом друг с другом и с Линдеманном. После выхода видео пользователи «Двача» раскрыли личности некоторых актрис и выложили в открытый доступ их контактные данные. После этого девушки начали получать сообщения с оскорблениями и угрозами. К травле подключился основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков.

После того как Маршенкулова в своём телеграм-канале «Женская власть» высказалась в защиту девушек, ей самой стали угрожать убийством, избиением, изнасилованием и обливанием кислотой. Также угрозы стали поступать и членам её семьи.