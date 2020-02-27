Журналистка Залина Маршенкулова пожаловалась в полицию на угрозы. Травля началась после того, как она заступилась за снявшихся в порноклипе вокалиста Rammstein россиянок

Журналистка и фем-активистка Залина Маршенкулова обратилась с заявлением в полицию из-за угроз убийством и изнасилованием в интернете. Травля началась после того, как девушка заступилась за россиянок, снявшихся в порноклипе вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Об этом в своём телеграм-канале рассказал глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
14 февраля Линдеманн выпустил порноклип на песню Till the End для своего проекта Na Chui. Съёмки видео проходили в Санкт-Петербурге, в них приняли участие в том числе и россиянки. В клипе группа девушек занимается сексом друг с другом и с Линдеманном. После выхода видео пользователи «Двача» раскрыли личности некоторых актрис и выложили в открытый доступ их контактные данные. После этого девушки начали получать сообщения с оскорблениями и угрозами. К травле подключился основатель движения «Мужское государство» Владислав Поздняков.
После того как Маршенкулова в своём телеграм-канале «Женская власть» высказалась в защиту девушек, ей самой стали угрожать убийством, избиением, изнасилованием и обливанием кислотой. Также угрозы стали поступать и членам её семьи.
«Залина просит провести проверку, возбудить уголовное дело за угрозы убийством по мотивам ненависти за осуществление ею общественной деятельности в части защиты прав женщин от насилия (ч. 2 ст. 119 УК РФ), а также за распространение в сети заведомо ложных сведений, порочащих её честь и достоинство (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Кроме того, Залина просит полицию обеспечить защиту её и близких родственников», — сообщается в телеграм-канале Павла Чикова.