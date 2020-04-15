«Ведомости» анонсировали принятие решения о переносе парада Победы в ближайшее время

В ближайшее время власти могут принять решение о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Дня Победы, со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, пишут «Ведомости».

По данным собеседников, официально об этом решении могут объявить в ответ на обращение ветеранов, которые попросили перенести парад Победы на более поздний срок. Издание направило запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову с просьбой прокомментировать информацию.

Напомним, ранее ветеранские организации России направили президенту страны Владимиру Путину письмо с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более поздний срок. По мнению авторов письма, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране и в мире парад может стать угрозой здоровью его участников и зрителей.

Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» из-за ситуации с коронавирусом предложили провести её в этом году не выходя из дома. До этого Znak.com писал, что в связи с пандемией коронавируса парад Победы в 2020 году могут перенести с 9 мая на 24 июня, а РБК анонсировал перенос парада на день окончания Второй мировой войны, который отмечается 2 сентября.

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