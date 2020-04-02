РБК: Парад Победы могут перенести на день окончания Второй мировой войны

Российские власти рассматривают несколько сценариев проведения парада Победы из-за коронавируса — в числе наиболее вероятных вариантов указывают проведение мероприятия без зрителей или его перенос на осень, со ссылкой на источники пишет РБК.

По словам собеседников, в случае с переносом парад могут приурочить к окончанию Второй мировой войны — с 2010 года эта дата в России, как и везде, отмечалась 2 сентября. 1 апреля первое чтение в Госдуме прошёл законопроект о переносе дня окончания Второй мировой на 3 сентября.

В Кремле ранее заявляли, что парад на Красной площади переносить не планируется и военные ведут плановую подготовку.

В России на сегодня день зарегистрировано 3548 заражённых коронавирусной инфекцией.

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