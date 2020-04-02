В России зарегистрирован 771 новый случай заражения коронавирусом. Всего заболели 3548 человек

По данным на утро 2 апреля, в России зарегистрирован 771 новый случай заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число заболевших достигло 3548 человек, выздоровели 45 человек, всего — 235.

Число умерших от заболевания, вызванного коронавирусом, в России возросло до 30 — за сутки умерли 6 человек (Москва — 3, Московская область — 1, Пермский край — 1, Чечня — 1).

Накануне прирост заболевших составил 440 человек, днём ранее — 500.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».