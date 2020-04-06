Znak.com назвал вероятные даты голосования по поправкам в Конституцию и парада Победы

В связи с пандемией коронавируса парад Победы в 2020 году могут перенести с 9 мая на 24 июня, а голосование по внесению изменений в Конституцию проведут в конце мая, со ссылкой на источник в администрации президента пишет Znak.com.

Подчёркивается, что в новой дате празднования 75-летия Победы есть исторический смысл: в 1945 году парад в честь победы СССР над фашистской Германией проводили на Красной площади 24 июня.

Голосование же по поправкам в Конституцию может состояться 27 мая или 3 июня, но всё будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса. Ещё один источник, близкий к президентской администрации, сказал, что окончательное решение о назначении голосования может подаваться как «победа над коронавирусом».

Ранее, 25 марта, президент Владимир Путин объявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию в связи с распространением коронавируса. Об изменениях в программе празднования 9 Мая до сих пор официально не сообщалось. РБК со ссылкой на источники писал, что парад могут провести без зрителей либо перенести на осень.

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