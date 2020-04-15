Ветераны попросили Путина перенести парад Победы в Москве

Ветеранские организации попросили отложить проведение парада Победы 9 мая в Москве из-за ситуации с коронавирусом, со ссылкой на их обращение к президенту РФ Владимиру Путину пишет ТАСС.

«От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников», — говорится в обращении.

Подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил Российской Федерации Виктор Ермаков.

Ранее организаторы акции «Бессмертный полк» из-за ситуации с коронавирусом предложили провести её в этом году не выходя из дома. До этого Znak.com писал, что в связи с пандемией коронавируса парад Победы в 2020 году могут перенести с 9 мая на 24 июня, а РБК анонсировал перенос парада Победы на день окончания Второй мировой войны, который отмечается 2 сентября.

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