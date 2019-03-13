В Ульяновске двух депутатов арестовали после попытки попасть на приём к прокурору

Суд в Ульяновске арестовал на семь суток двух депутатов областного Заксобрания, требовавших встречи с прокурором в неприёмный день и проигнорировавших требования полицейских, со ссылкой на представителя суда пишет «Интерфакс».

Парламентарии от КПРФ Виталий Кузин и Денис Гурьянов хотели потребовать провести проверку в детских садах и школах города в связи с массовым заболеванием эхинококкозом ульяновских суворовцев. По словам собеседника агентства, вечером 25 января они пришли в прокуратуру для встречи с главой ведомства, однако прокурор региона не принимал граждан в этот день. Охранник попросил депутатов покинуть здание и, когда они проигнорировали это требование, нажал тревожную кнопку. На место прибыли полиция и Росгвардия. Сотрудник Росгвардии потребовал от парламентариев покинуть здание, однако те отказались это сделать. Позже на место приехал полицейский, который повторил требование покинуть здание, однако его проигнорировали снова.

После этого депутатов задержали.

Напомним, в начале февраля было заведено уголовное дело в связи с массовым заболеванием учеников Суворовского военного училища в Ульяновской области эхинококкозом. По последним данным, диагноз подтверждён у 54 курсантов. Среди версий произошедшего — инфицирование во время полевого выхода, некачественная еда в столовой и контакт с больными собаками.