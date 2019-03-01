Минздрав сообщил об увеличении числа ульяновских суворовцев, заразившихся эхинококкозом

В Министерстве здравоохранения заявили, что число ульяновских суворовцев, заразившихся эхинококкозом, увеличилось, сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат Госдумы Алексей Куринный.

«По состоянию на 20 февраля по результатам обследования воспитанников УГСВУ, направленных на обследование, диагноз "эхинококкоз" установлен в 49 случаях», — говорится в ответе Минздрава.

В ведомстве заверили, что «обследование [воспитанников и сотрудников училища] продолжается».

Изначально сообщалось, что эхинококкоз (ленточные черви) обнаружен у 26 курсантов, по данным «Известий», — у 31 курсанта. О вспышке эхинококкоза в суворовском училище стало известно в начале февраля: мать одного из воспитанников сообщила в соцсетях, что во время обследования у учащихся были обнаружены «черви в лёгких». Флюорография, назначенная одному из суворовцев, выявила наличие у него эхинококковой кисты.

По словам матери одного из заболевших курсантов, одних заражённых будут лечить консервативно, других ждут операции. Дело в том, что очаги заражения были найдены не только в лёгких курсантов, но и в печени, поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезёнке. Удалять кисты будут в 3-м Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского или в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко.

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин заявлял, что расследование причин вспышки эхинококкоза в суворовском училище исключило версию заражения курсантов через продукты питания в столовой, назвав источником заражения «инфицированных собак». Позднее сообщалось, что суворовцы из Ульяновска могли заразиться эхинококкозом через насвай (вид некурительного табачного изделия, в состав которого входят экскременты животных).