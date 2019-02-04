В Ульяновской области 26 курсантов-суворовцев госпитализировали из-за червей в лёгких

У 26 суворовцев из Ульяновского училища диагностировали эхинококкоз — заболевание, которое вызвано ленточными червями в организме, пишет «Интерфакс».

О диагнозе сообщила мать одного из курсантов, заявившая, что во время прохождения флюорографии у нескольких человек обнаружили «червей в лёгких».

«Говорят, что заболевание проходило бессимптомно. Точно известно, что у работника кухни тоже нашли эхинококк, а также у двух офицеров», — рассказала женщина.

Местный Минздрав подтвердил информацию. Заболевшие курсанты лечатся амбулаторно под контролем специалистов федеральных учреждений. В Ульяновском училище проводится эпидемиологическое расследование с участием эпидемиологов, привлечённых Министерством обороны РФ. Врачи обследовали 400 курсантов.

«По итогам обследований на сегодняшний день имеются подтверждённые сведения о заболевании эхинококкозом 26 курсантов, зафиксированные в медицинской документации. Эхинококкового поражения головного мозга пока не выявлено ни у одного заболевшего. Среди обследованных работников училища на настоящий момент диагноз не установлен ни у кого, кистозные изменения на УЗИ выявлены у одного человека», — рассказал глава областного Минздрава Сергей Панченко.

По словам руководства училища, заболевание не связано с качеством питания в учебном заведении и его санитарным состоянием. Разносчиком инфекции администрация училища назвала домашних животных.