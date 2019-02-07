В Минобороны назвали собак источником заражения ульяновских суворовцев паразитами

Курсанты Ульяновского суворовского училища могли заразиться эхинококкозом от инфицированных собак, заявил «Известиям» начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин.

По словам Тришкина, версию, согласно которой курсанты заболели из-за продуктов питания, исключала комиссия ведомства по расследованию причин вспышки. Он подчеркнул, что ни один работник столовой училища не заболел эхинококкозом, и добавил, что версия с заражением от собак — приоритетная, поскольку собаки являются основными переносчиками эхинококков.

По данным источника «Известий», заболевание выявлено у 31 суворовца, в то время как по официальной версии эхинококкозом заразились 26 человек.

Напомним, о заболевании суворовцев стало известно 4 февраля. Мать одного из курсантов рассказала, что часть заразившихся серьёзно пострадали — у них «съедено червями по одному лёгкому», в результате чего они теперь инвалиды.