В тагильском фестивале «Театрград» впервые примут участие девять театров Среднего Урала

В этом году в фестивале детских спектаклей «Театрград» примут участие девять театров Свердловской области. Событие пройдёт 8 августа, в День города, в онлайн-формате на портале «Культура Урала».

Идея проведения полюбившегося тагильчанам фестиваля сказок в принципиально новом формате принадлежит Нижнетагильскому драматическому театру. Марафон сказок впервые соберёт театры Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Ирбита, Краснотурьинска, Серова, Новоуральска и Первоуральска, рассказали в драматическом театре. «Театрград» начнётся в 10:00 и завершится в 21:00.

«Карантин ещё не закончился. Как раньше встречаться со зрителями театрам ещё нельзя. И мы обратились к театральным коллегам с предложением поучаствовать в нашем онлайн-фестивале, и все с радостью согласились! Во время вынужденного простоя мы все безумно скучаем по нашим зрителям и нашли вот такой способ их порадовать: в один день в одном месте они смогут посмотреть всей семьёй лучшие спектакли наших театров», — говорит художественный руководитель Нижнетагильского драматического театра заслуженный артист России Игорь Булыгин.

В программе первого онлайн-фестиваля спектаклей для детей — «Морские рассказы» Екатеринбургского ТЮЗа, номинированные на «Золотую Маску», «Дон Кихот» Екатеринбургского театра кукол, мюзикл «Книга Джунглей» Новоуральского театра музыки, «Мишкины шишки» Серовского театр драмы. Нижнетагильский драматический театр покажет свой хит «Дюймовочка», а Нижнетагильский театр кукол — «Царевну Несмеяну».

Накануне стало известно, что из-за пандемии коронавируса мэрия решила не запускать салют в честь празднования 298-летия города. Учреждения культуры города готовят свою онлайн-программу. К примеру, Нижнетагильская филармония проводит с 1 по 8 августа виртуальный концерт-марафон «Дню города посвящается».