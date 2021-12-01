В Свердловскую область поступило 162 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Как сообщает на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, вакцина доставлена на склад «Фармации», позже её распределят по региону.

«За всё время нам поступило уже более 2,5 млн доз различной вакцины от COVID-19. Прививочная кампания идёт активно», — отмечает губернатор.