01.12.2021 13:42
В Свердловскую область поступило 162 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Как сообщает на своей странице в Instagram глава региона Евгений Куйвашев, вакцина доставлена на склад «Фармации», позже её распределят по региону.
«За всё время нам поступило уже более 2,5 млн доз различной вакцины от COVID-19. Прививочная кампания идёт активно», — отмечает губернатор.
- В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для людей в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление 26 ноября подписал глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских.
- В России детей с 12 до 15 лет начнут прививать от коронавируса в декабре. Прививка будет добровольной. Детям до 15 лет для вакцинации потребуется разрешение одного из родителей.
- В Роспотребнадзоре сообщили о сокращении срока действия ПЦР-тестов из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Теперь тесты будут действовать не 72 часа — трое суток, а 48 часов — двое суток.
- С 1 октября в Свердловской области действует обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. В первую очередь она коснулась работников сфер образования, услуг и чиновников. Позже список дополнили работники сфер здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, МФЦ, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.
- С 30 октября 2021 года в Свердловской области во всех кинотетрах и торговых центрах ввели вход по QR-кодам. Позже власти региона внесли изменения в указ о введении QR-кодов. Теперь несовершеннолетние могут посещать торговые центры без сопровождения родителей, предъявив студенческий билет.