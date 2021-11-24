В Свердловской области несовершеннолетних будут пускать в ТЦ со студенческим, а взрослых — со справкой о вакцинации

Власти Свердловской области внесли изменения в указ о введении QR-кодов в регионе. Теперь несовершеннолетние смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей, предъявив студенческий билет. Об этом написал в своём Instagram губернатор Евгений Куйвашев.

Также жители региона, которые поставили только первый компонент вакцины против коронавируса, смогут посещать свободные от ковида зоны до 15 января по справке о вакцинации.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние в торговые центры без сопровождения родителей допускаться не будут. А люди, привившиеся только первым компонентом, смогут посещать свободные от ковида зоны до 1 декабря.