Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов до 48 часов 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о сокращении срока действия ПЦР-тестов из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Теперь тесты будут действовать не 72 часа — трое суток, а 48 часов — двое суток, сообщает ТАСС.

«С учётом особенностей нового штамма “омикрон”, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма, нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — заявила Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с новой инфекцией.

Срок выполнения анализа при этом не должен превышать 24 часов. Гражданам, поздно получившим результат, предлагают обращаться на горячие линии Роспотребнадзора.

Также президент России Владимир Путин поручил правительству за неделю подготовить план борьбы с новым штаммом коронавируса «омикрон».

Директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что сокращать срок ревакцинации для вакцины «Спутник V» из-за штамма «омикрон» не придётся. По его словам, вакцина даёт больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится.

Новый штамм коронавируса В.1.1.529, которому ВОЗ присвоила греческую букву «омикрон», был выявлен в середине ноября на юге Африки. После первых исследований в ЮАР стало известно, что омикрон имеет 50 мутаций. 34 из них обладают способностью легко проникать в клетки человека. Часть мутаций затрудняет обнаружение патогена антителами.

В России пока нет подтверждённых случаев омикрон-штамма. На границе РФ, в аэропортах, организовано бесплатное тестирование граждан, прибывающих из стран, где уже выявили случаи заражения новым видом коронавируса.