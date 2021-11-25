Общество

В России детей начнут прививать от COVID-19 в декабре 

25.11.2021 10:03
В России детей начнут прививать от COVID-19 в декабре 

В России детей с 12 до 15 лет начнут прививать от коронавируса в декабре. Вакцина уже готова, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом.

Прививка будет добровольной. Детям до 15 лет для вакцинации потребуется разрешение одного из родителей. 

Детскую вакцину разрабатывали специалисты научно-исследовательского центра имени Гамалеи. 24 ноября вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована Министерством здравоохранения России. Препарат получил название «Спутник М». 

В планах у производителя — получить разрешение на исследование вакцины от COVID-19 среди детей младше 12 лет. Соответствующая документация уже полностью готова, пишет Федеральное агентство новостей. 

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