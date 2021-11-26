В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет 

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для людей в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление сегодня, 26 ноября, подписал глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских.

Первый компонент вакцины пожилым свердловчанам необходимо будет поставить до 27 декабря включительно, второй — до 27 января 2022 года.

«За весь период регистрации новой коронавирусной инфекции в данной возрастной группе зарегистрировано более 80% летальных исходов от заболевания — более шести тысяч случаев. При высоком уровне заболеваемости охват прививками лиц данной возрастной группы остаётся недостаточным», — сказано в документе.