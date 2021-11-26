В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет 

26.11.2021 17:47
В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для людей в возрасте 60 лет и старше. Соответствующее постановление сегодня, 26 ноября, подписал глава Роспотребнадзора Свердловской области Дмитрий Козловских.
Первый компонент вакцины пожилым свердловчанам необходимо будет поставить до 27 декабря включительно, второй — до 27 января 2022 года.
«За весь период регистрации новой коронавирусной инфекции в данной возрастной группе зарегистрировано более 80% летальных исходов от заболевания — более шести тысяч случаев. При высоком уровне заболеваемости охват прививками лиц данной возрастной группы остаётся недостаточным», — сказано в документе.
- С 1 октября в Свердловской области действует обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. В первую очередь она коснулась работников сфер образования, услуг и чиновников. Позже список дополнили работники сфер здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, МФЦ, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.
- С 30 октября 2021 года в Свердловской области во всех кинотетрах и торговых центрах ввели вход по QR-кодам. Позже власти региона внесли изменения в указ о введении QR-кодов. Теперь несовершеннолетние смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей, предъявив студенческий билет.
- Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 176 415 случаев заражения, выздоровели 154 919 человек, умерли 8294. По данным главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских, на 22 ноября в регионе привито 43,1% от всего населения.