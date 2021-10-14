В Свердловской области расширен список работников, попадающих под обязательную вакцинацию

В Свердловской области расширен перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских, сообщает департамент информполитики региона.

Теперь обязательная вакцинация распространяется на работников здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, работников МФЦ, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.

Все перечисленные работники обязаны поставить первый компонент вакцины до 15 ноября, второй — до 15 декабря 2021 года. С 16 декабря работодатели получили право отстранять сотрудников без прививки от работы или переводить их на дистанционный режим.

Ранее обязательная вакцинация была введена для работников сфер образования, услуг и для чиновников — они обязаны поставить прививку до 1 декабря.