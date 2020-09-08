В Свердловской области зарегистрировано 123 новых случая коронавируса. В Нижнем Тагиле 6 заболевших

В городах Свердловской области за прошедшие сутки зафиксировано 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Диагноз подтверждён у жителей Екатеринбурга (+90), Ачитского городского округа, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Ирбитского и Камышловского районов, Нижнего Тагила (+6), Полевского, Пышминского и Талицкого городских округов. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 26 286.

«Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжёлое, 83 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу № 40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, — 335. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Выписано 60 человек. Общее число выписанных достигло 20 424. Зарегистрировано 4 случая смерти больных COVID-19. Общее число случаев — 483», — заявили в оперштабе.

За последние сутки в России выявлено 5099 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 23,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 122 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 6772 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 035 789 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 993 летальных исхода, выздоровело 850 049 человек.