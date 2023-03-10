В Свердловской области начнут вести статистику случаев нападения бездомных собак на людей, повлекших смерть человека или вред его здоровью, следует из постановления правительства региона. Сведения ежеквартально будут передаваться областному департаменту ветеринарии, который в свою очередь будет информировать федеральное Минприроды.

При подсчёте будет учитываться число маркированных и немаркированных животных. К участию в сборе данных администрации муниципалитетов вправе привлекать представителей зоозащитных организаций, управляющих компаний, волонтёров.

Согласно документу, ответственными за создание условий для снижения риска причинения бродячими собаками вреда жизни и здоровью свердловчан являются региональный департамент ветеринарии и муниципалитеты.

Напомним, тагильчане неоднократно подвергались нападениям бездомных собак. Жители Смычки жаловались на нашествие животных, которые оккупировали территорию около здания Нижнетагильской дистанции пути и школы № 144. В Дзержинском районе бездомная собака укусила за лицо 9-летнего мальчика. На Вые, рядом с детской школой искусств, собаки напали на молодую маму.