«В здание конторы даже пройти нельзя, на тебя сразу нападают бездомные собаки». Жители Смычки в Нижнем Тагиле жалуются на нашествие бродячих животных

В Нижнем Тагиле бродячие собаки оккупировали территорию около здания Нижнетагильской дистанции пути на улице Константина Пылаева, 7а. Как пишут местные жители в соцсетях, проблема с беспризорными животными так и не решается, несмотря на то, что деньги на их отлов выделяются.

«В здание конторы даже пройти нельзя, на тебя сразу нападают бездомные собаки. Вчера меня одна укусила, ладно были тёплые штаны, до кожи не достала своими клыками. Можно сказать, что повезло, а что будет дальше? Их же всё больше и больше. Думаю, что немало денег выделяется в городе на отлов бездомных собак, но куда они тратятся — непонятно, ситуация не улучшается. Такое чувство, что власти ждут очередного несчастного случая», — высказалась одна из местных жительниц в паблике во «Вконтакте» «Инцидент НТ».

Она рассказала, что вместе с руководством Нижнетагильской дистанции написала письмо главе Тагилстроевского района Оксане Першиной с предложением урегулировать этот вопрос. В администрации района ответили, что сейчас в бюджете города предусмотрены средства только на отлов бездомных животных на территориях социально значимых объектов. После выделения дополнительных средств заявка будет выполнена.

Жительница Тагилстроя также переживает за детей, которые вынуждены ходить рядом с теми местами, которые контролируются бездомными собаками.

«Куда обращаться дальше, если администрации города параллельно, если градоначальник расписался в своей бессильности и неспособности решать серьёзные вопросы, которые волнуют горожан? По бумагам отлов собак произведён, а по факту получается голимое враньё? Прошу соответствующие органы подключиться к данному вопросу, произвести проверку и принять меры», — делится женщина.

Напомним, в марте 2022 года бродячие собаки в Нижнем Тагиле оккупировали территорию школы на Смычке. А в Дзержинском районе бездомная собака укусила за лицо 9-летнего мальчика. Контракт на отлов бездомных собак в Нижнем Тагиле в текущем году вновь достался БФ «Добрые руки», администрация города выделила 4 млн рублей на отлов беспризорных животных в первом полугодии 2023 года.